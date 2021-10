Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet 15 Menschen

Bochum (dpa/lnw)

Wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus in Bochum hat die Feuerwehr 15 Menschen aus Studierendenapartments gerettet. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte. Demnach brach am Freitagmorgen ein Feuer in den Kellerräumen des Gebäudes in der Nähe der Uni aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hätten sich schon erste Menschen an den Fenstern des zweigeschossigen Hauses bemerkbar gemacht. Das Treppenhaus sei bereits voll verraucht gewesen. Feuerwehrleute brachten die Bewohner über eine Leiter in Sicherheit oder führten sie mit Fluchthauben durch den Treppenraum ins Freie.

Von dpa