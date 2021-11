Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet 60-Jährigen

Das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war am Samstagabend ausgebrochen und von einem weiteren Bewohner bemerkt worden, wie die Polizei mitteilte. Der 60-jährige Mann, der sich in der brennenden Wohnung befand, wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Spezialklinik. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei am Sonntag noch unbekannt. Der verursachte Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.