Brand in Mehrfamilienhaus in Sendenhorst

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Sendenhorst sind vier Menschen verletzt worden. Die Wohnung wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar ist.

Am Mittwochabend (5. Januar) wurden die Polizei und die Feuerwehr gegen 23.50 Uhr über einen Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Sendenhorst informiert.

Das Feuer war am späten Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zur Zeit des Brandausbruchs befanden sich die Mieter, ein 69-Jähriger und ein 21-jähriger Mann, sowie eine 67-jährige Frau, in der Wohnung. Die drei Bewohner der Wohnung und ein weiterer Bewohner des Hauses verletzten sich leicht, zwei wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der 69-Jährige und seine 67-jährige Frau wurden in die Obhut von Verwandten übergeben.

Insgesamt 14 Menschen mussten nach Angaben der Polizei das Haus verlassen. Nach den Löscharbeiten konnten die meisten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Lediglich die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Brandort wurde beschlagnahmt. Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich. Der Bereich des Brandortes wurde während der Löscharbeiten abgesperrt, der Fahrzeugverkehr abgeleitet.