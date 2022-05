Brand in Seniorenwohnanlage in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (dpa/lnw)

In Bergisch Gladbach ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einer Seniorenwohnanlage ausgebrochen. Elf Menschen seien zur Betreuung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Bei drei von ihnen bestehe Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Der Brand war demnach in der zweiten Etage des Gebäudes ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Bereich bereits stark verraucht gewesen. Die Wohnungen in diesem Stockwerk seien vorerst nicht mehr bewohnbar.

Von dpa