Brand in Stahlfabrik in Hagen: Löscharbeiten bis in Abend

Hagen (dpa/lnw)

Wegen eines Brandes in einer Stahlfabrik in Hagen mit starker Rauchentwicklung hat die Feuerwehr am Freitag die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr sei mit «massiven Kräften» ausgerückt, sagte ihr Sprecher Jens Westemeyer. Die Fabrik brenne in voller Ausdehnung. Verletzt worden sei nach bisherigen Informationen niemand. Am frühen Abend waren immer noch mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Von dpa