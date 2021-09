Brand in Stahlfabrik in Hagen: Warnung an Bevölkerung

Hagen (dpa/lnw)

Wegen eines Brandes in einer Stahlfabrik in Hagen hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag die Bevölkerung gewarnt. Sie sei über die Warn-App Nina aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen, sagte Feuerwehrsprecher Jens Westemeyer. Es gebe eine deutliche Rauchentwicklung. Die Feuerwehr sei mit «massiven Kräften» ausgerückt. Die Fabrik brenne in voller Ausdehnung, sagte der Sprecher. Verletzt worden sei nach bisherigen Informationen niemand. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa