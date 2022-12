Brand in Wohnhaus: Ehepaar im Krankenhaus

Bei einem Wohnhausbrand in Bielefeld ist am Tag vor Heiligabend eine 80-jährige Bewohnerin gerettet worden.

Sie kam mit leichter Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, auch ihr 84-jähriger Ehemann sei vorsorglich in die Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Man habe den Brand am späten Freitagabend schnell unter Kontrolle bringen können. Laut «Westfalen-Blatt» hatten Textilien auf einer Nachtspeicherheizung Feuer gefangen. Ein Passant habe den Herrn vor seinem verrauchten Haus angetroffen, der ihn auf seine Frau im Gebäude hinwies. Rettungskräfte fanden die Frau und brachten sie ins Freie.