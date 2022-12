Brand in Wohnung der Freundin: 42-Jähriger in U-Haft

Ein 42-Jähriger Mann ist unter dem Verdacht der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft gekommen, weil er nach einem Streit die Wohnung seiner schlafenden Freundin in Brand gesteckt haben soll.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve am Mittwoch gemeinsam mitteilten, soll sich der Streit am vergangenen Sonntag in der Wohnung in Geldern abgespielt haben. Während die Frau schlief, habe der 42-Jährige im Wohnzimmer seiner Freundin Möbel in Brand gesteckt. Die Frau sei durch den Brand wach geworden und rechtzeitig aus der Wohnung geflohen. Weitere Bewohner des Hauses hätten Polizei und Feuerwehr gerettet. Sowohl die Frau als auch der mutmaßliche Brandstifter hätten bei dem Feuer Verletzungen erlitten.