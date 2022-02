Brand mit sieben Verletzten wegen Asche auf Teppichboden

Ein 36-Jähriger, in dessen Wohnung das Feuer ausbrach, habe den Brand bemerkt und andere Bewohner gewarnt, teilte die Polizei am Montag in Euskirchen mit. Letztlich griffen die Flammen auf das ganze Vier-Parteien-Haus über. Laut Polizei entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Der 36-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus, sechs weitere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Polizei beschlagnahmte und versiegelte den Tatort. Das Feuer ereignete sich Sonntag in der Frühe.