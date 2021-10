Brand von 800 Strohballen in Scheune: Feuerwehreinsatz

Waldfeucht (dpa/lnw)

Ein Brand von rund 800 Strohballen in einer Scheune in Waldfeucht (Kreis Heinsberg) hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Einsatz, der bereits am Montagnachmittag gemeldet wurde, werde voraussichtlich noch bis Mittwoch dauern, schätzte ein Feuerwehrsprecher. Weil immer wieder neue Glutnester in den Strohballen aufflammen könnten, müsste das Feuer kontrolliert abbrennen, hieß es am Dienstag. Laut Polizeiangaben brannte der Unterstand am Montag bereits in voller Ausdehnung, als Einsatzkräfte eintrafen. Die Brandursache war noch unklar. Es entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein hoher Sachschaden.

Von dpa