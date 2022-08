Brand von mehreren Tausend Strohballen unter Kontrolle

Hopsten (dpa/lnw)

Mehrere Tausend Rundballen aus Stroh und kleinere Stroh-Blöcke sind am Dienstagabend in Hopsten (Kreis Steinfurt) in Brand geraten. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Kolleginnen und Kollegen sind noch vor Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen auf dpa-Anfrage. Neben den großen Rundballen hätten auch etliche kleinere Strohblöcke Feuer gefangen, sagte er. «Aber der Brand ist unter Kontrolle.»

Von dpa