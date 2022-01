Brand: Zehn Bewohner und ein Feuerwehrmann im Krankenhaus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Leverkusen haben sich zehn Bewohner und ein Feuerwehrmann verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer in einer der Wohnungen ausgebrochen. Als Einsatzkräfte am Montagabend eintrafen, stand der Durchgang im Erdgeschoss bereits komplett in Vollbrand. Mehrere Bewohner aus dem zweiten und dritten Obergeschoss schafften es, sich über Dachflächen in die Nachbargebäude zu retten. Gegen Mitternacht war nach Angaben der Feuerwehr der Brand endgültig gelöscht.