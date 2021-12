Brand zerstört historische Hütte am Hermannsdenkmal

Detmold (dpa/lnw)

Ein Feuer hat in der Nacht auf Dienstag eine historische Hütte am Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald vollständig zerstört. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Ermittler der Polizei suchen nach der Brandursache und bitten Zeugen, sich zu melden. Sowohl Brandstiftung als auch ein technischer Defekt seien möglich. Bei der Fahndung in der Nacht rund um den Brandort seien keine verdächtigen Menschen entdeckt worden. Passanten hatten gegen 3.00 Uhr den Notruf gewählt. Die Schadenshöhe steht laut Mitteilung derzeit noch nicht fest.

Von dpa