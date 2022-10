Brandrisiko: Verkehrs-Betriebe müssen rund 30 Bahnen stoppen

Köln (dpa/lnw)

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) müssen rund 30 Bahnen einer Verkehrsflotte des öffentlichen Nahverkehrs aus dem Betrieb nehmen. Fahrgäste werden dies deutlich merken. Hintergrund sei ein «mittleres Brandrisiko» bei einer Fahrzeugserie, teilten die KVB am Mittwoch mit. Dies sei bei Untersuchungen an der Flotte festgestellt worden. Die Bahnen müssten daher von Donnerstag an aus dem Verkehr gezogen werden.

Von dpa