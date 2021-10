Brandsatz auf Balkon geworfen: 14-Jähriger festgenommen

Solingen (dpa/lnw)

Nach dem Wurf eines Brandsatzes auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in Solingen hat die Polizei einen 14-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Er stehe im Verdacht, in Begleitung eines 13-Jährigen den Glasbehälter mit der brennbaren Flüssigkeit geworfen zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal am Freitag mit. Die 48 Jahre alte Mieterin hatte das Feuer in der Nacht zum Mittwoch rechtzeitig bemerkt und gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Von dpa