Brandt und Warhol: Fotos von Barbara Klemm in Oberhausen

Oberhausen (dpa)

Die Staatschefs Willy Brandt und Leonid Breschnew 1973 in Bonn, Andy Warhol vor Wilhelm Tischbeins Goethebildnis im Frankfurter Städel - solche bekannten Schwarz-Weiß-Bilder der langjährigen FAZ-Fotografin Barbara Klemm zeigt die Ludwiggalerie in Oberhausen. Die Schau mit rund 120 Werken, Zeitungsartikeln und Büchern läuft von Sonntag an bis zum 7. Mai, wie das Museum mitteilte. «Schwarz-Weiß ist Farbe genug - Fotografien 1967 bis 2019» lautet das Motto der Ausstellung.

Von dpa