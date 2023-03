Braunkohle und die Zeit danach: Neubaur im Revier

Erkelenz (dpa/lnw)

Durch das vorgezogene Ende der Braunkohleförderung bleibt in Erkelenz eine große Fläche erhalten. Bis zum Sommer soll entschieden sein, wohin dort die Entwicklung geht. Erstmals seit längerem kommt Ministerin Neubaur in die Stadt am Tagebau Garzweiler.

Von dpa