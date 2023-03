Braunschweig rettet Punkt dank Aufholjagd gegen Arminia

Braunschweig (dpa)

Mit einer eindrucksvollen Aufholjagd hat Eintracht Braunschweig im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld noch einen Punkt gerettet. Die Niedersachsen lagen am Samstag schon nach etwas mehr als 20 Minuten mit 0:3 zurück, schafften aber noch ein 3:3 (2:3). Jomaine Consbruch (6. Minute), Bryan Lasme (11.) und Guilherme Ramos (21.) hatten die zunächst starken Bielefelder in Führung gebracht. Eine Minute später verkürzte Immanuël Pherai für die Braunschweiger. In der 34. Minute gelang ihm noch der Anschlusstreffer. Anthony Ujah (72.) sorgte für den verdienten Ausgleich.

Von dpa