Brennende Mülltonnen im Keller: Feuerwehr rettet 17 Bewohner

Grevenbroich (dpa/lnw)

Bei einem Feuerwehr-Einsatz mit brennenden Mülltonnen im Keller eines Hauses haben Einsatzkräfte 17 Bewohner aus dem Gebäude gerettet. Das dicht verrauchte Treppenhaus in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Grevenbroicher Fußgängerzone habe ihnen am frühen Samstagmorgen den Fluchtweg versperrt, teilte die Feuerwehr mit. Nachdem ein Überdrucklüfter eingesetzt wurde, hätten drei Menschen aus dem rauchfreien Treppenhaus befreit werden können. «14 weitere Personen wurden mit der Drehleiter aus den Wohnungen geholt», sagte Einsatzleiter Heiko Ratz. Laut Feuerwehr wurde niemand ins Krankenhaus gebracht.

