Brennender Müll zerstört mehrere Wohnungen in Bocholt

In Brand geratener Sperrmüll hat in Bocholt (Kreis Borken) mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus zerstört und damit einen Schaden von etwa 300.000 Euro angerichtet. Das Haus musste evakuiert werden, 40 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach griffen die Flammen der brennenden Müllbehälter am späten Mittwochabend über die Außenfassade auf das Dach des vierstöckigen Gebäudes über. Eine Ausdehnung des Brandes auf das Dachgeschoss konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Mit Hilfe der Polizei wurde das Gebäude evakuiert. Da die Bewohner ihre Wohnungen zum Teil nicht mehr beziehen konnten, wurden zwei von ihnen in Notunterkünften untergebracht, weitere Bewohner kamen privat unter. Weshalb die Müllcontainer in Brand gerieten, war bislang unklar.