Bruder und Mutter auf Reiterhof getötet: Lebenslange Haft

Detmold (dpa)

Zu einer lebenslangen Haftstrafe hat das Landgericht Detmold am Montag einen 59-jährigen Mann aus Bad Salzuflen verurteilt, der seine Mutter und seinen Bruder erschossen hatte. Das Schwurgericht ist überzeugt, dass der Angeklagte im vergangenen September auf dem von der Familie gemeinsam bewohnten Reiterhof in Bad Salzuflen zunächst den Bruder (63) in seinem Bett und anschließend die Mutter (84) in ihrer Wohnung jeweils mit einem Genickschuss getötet hatte.

Von dpa