Brücken-Abriss: Sperrungen auf Autobahnen 1 und 61

Erftstadt/Wuppertal (dpa/lnw)

Wegen eines Brücken-Abrisses bei Erftstadt-Bliesheim werden die Autobahnen 1 und 61 in dem Bereich am ersten April-Wochenende gesperrt. Die Vollsperrungen beginnen an diesem Freitag um 22.00 Uhr und sollen bis zum Montagmorgen (5.00 Uhr) dauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Autobahnbrücke war bei einem Lastwagen-Unfall derart beschädigt worden, dass sie abgerissen werden muss.

Von dpa