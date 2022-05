Bühnenverein: Mehr Mindestgage für künstlerisches Personal

Köln (dpa)

Die Mindestgage für die bundesweit mehr als 10.000 künstlerisch Beschäftigten in Theatern und Orchestern soll nach einer Empfehlung des Deutschen Bühnenvereins um 25 Prozent auf 2500 Euro im Monat angehoben werden. Das gab der Arbeitgeberverband am Montagabend bekannt. Nachdem die Verhandlungen schon einmal vertagt worden seien, sei ein weiterer Aufschub aufgrund fortgeschrittener Haushaltsplanung in den Mitgliedshäusern nicht möglich, erklärte der Bühnenverein.

Von dpa