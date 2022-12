Bürgerinitiative: Neues Gutachten für Atommülllager

Beverungen (dpa)

Die Bürgerinitiative Atomfreies 3-Ländereck will ein neues Gutachten für das geplante Atommüllzwischenlager in Beverungen (Kreis Höxter) erstellen lassen. Es soll die Verkehrsanbindung des geplanten Standortes untersuchen, wie die Initiative am Freitag mitteilte. Die Anbindung sei in der bisherigen Bewertung zu wenig berücksichtigt worden.

Von dpa