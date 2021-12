Bürgermeister: Nach A45-Sperrung Baustellen-Beschleunigung

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Nach der Sperrung der maroden A45-Brücke hat der Bürgermeister von Lüdenscheid ein schnelleres Abarbeiten anderer Baustellen in seiner stark vom Umleitungsverkehr betroffenen Stadt gefordert. Die marode Autobahnbrücke sei nicht die einzige Baustelle in und um Lüdenscheid. So gebe es eine zentrale Innenstadt-Baustelle. Diese sollten priorisiert und so schnell wie möglich abgearbeitet werden, sagte Sebastian Wagemeyer im WDR5 am Freitag. «Das ist sicherlich ein Hebel, wo man ansetzten kann», nannte er als Beispiel.

Von dpa