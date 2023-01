Bürgermeister von Erkelenz: Stimmung in Dörfern gespalten

Erkelenz (dpa/lnw)

Die Aktionen von Klimaschützern am Rand des Tagebaus Garzweiler werden in den betroffenen Ortsteilen nach dem Eindruck des Erkelenzer Bürgermeisters Stephan Muckel zunehmend kritisch gesehen. «Nach meinem Eindruck kippt die Stimmungslage in den Dörfern ein bisschen», sagte der CDU-Politiker der dpa. Hintergrund sei, dass sich ein Teil der Teilnehmer nicht an Regeln gehalten habe.

Von dpa