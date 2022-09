Bundeskanzler Scholz: Emscher-Umbau «leuchtendes Vorbild»

Castrop-Rauxel (dpa)

Was gnadenloser Umgang mit der Natur bedeutet, ließ sich gut an der Emscher im Ruhrgebiet studieren: Über 170 Jahre lang wurde sie als Abwasserfluss missbraucht. Über 5,5 Milliarden Euro nahm der Staat in die Hand, um das zu ändern. Nach 30 Jahren ist es geschafft.

Von dpa