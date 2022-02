Bundesliga-Playoffs: Kramer und Arabi «traditionalistisch»

Auch Kramer erklärte, er sei «da eher ein bissel Traditionalist» und verwies an sein Jahr in Österreich, wo seit Jahren Meister- und Abstiegsplayoffs ausgetragen werden. «Und der Meister heißt seitdem immer RB Salzburg», sagte Kramer, der die U19 des Vereins trainierte: «Da hat sich also nicht viel getan. Das hängt natürlich auch davon ab, wie man es aufzieht. Aber wenn man es auf die Spitze treibt und lässt den Ersten gegen den Achten spielen wie im Eishockey: Will man, dass das Wohl und Wehe einer ganzen Saison an zwei Spielen hängen?» Er sei «eher in der Richtung unterwegs, dass man über die Verteilung der TV-Gelder vielleicht mehr Gerechtigkeit erreicht.»

Wie Arabi warf Kramer auch die Frage auf, wie man nach Playoffs die Europacup-Plätze verteilt. Der Sportchef berichtete zudem davon, dass er bei Verhandlungen mit Spielern aus Ligen mit Playoffs oft einen «Sättigungseffekt» verspüre: «Sie haben keinen Bock mehr, bis in die Sommerpause zu spielen. Das sind alles Themen.»

Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen hatte Meister-Playoffs ins Gespräch gebracht und damit eine kontroverse Diskussion angestoßen.