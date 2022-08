Bundesliga-Zeitzeuge: Gründung «war ein guter Tag»

Dortmund (dpa)

Ein besonderes Andenken hatte sich Werner Lunnebach schon vor seinem Auftritt besorgt. «Ein Foto mit Oliver Kahn» solle er nach Hause mitbringen, sagte der 84-Jährige am Dienstag während der Abendveranstaltung der Deutschen Fußball Liga vor der Generalversammlung an diesem Mittwoch und lächelte. Im für den Fußball geschichtsträchtigen «Goldsaal» der Dortmunder Westfalenhallen berichtete Lunnebach von jenem «guten Tag vor 60 Jahren», an dem die eingleisige Bundesliga beschlossen worden war.

Von dpa