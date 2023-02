Bundespolizei: Gewalt an Bahnhöfen und in Zügen nimmt zu

Bielefeld (dpa/lnw)

Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr weniger Straftaten, aber mehr Gewalttaten in den Bahnhöfen und Zügen in Nordrhein-Westfalen registriert. Das teilte die Behörde der in Bielefeld erscheinenden «Neuen Westfälischen» (Mittwochausgabe) mit.

Von dpa