Bundespolizist bestohlen: Landespolizei fasst den Dieb

Siegburg (dpa/lnw)

Während ein Bundespolizist in Siegburg eine Schlägerei beendete, hat ihm ein Dieb seinen Rucksack gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag hätten sich mehrere Menschen am Bahnhof in Siegburg geprügelt, berichtete die Bundespolizei in Köln. Ein 21-jähriger Bundespolizist auf dem Heimweg habe kurzentschlossen eingegriffen und dazu seinen Rucksack abgestellt.

Von dpa