Bundespräsident: Kloster spiegelt europäische Geschichte

Höxter (dpa/lnw)

Zum Gründungsjubiläum des Klosters Corvey hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag an die wechselvolle Geschichte des Weltkulturerbes in Ostwestfalen erinnert. «1200 Jahre Geschichte des Klosters Corvey spiegeln 1200 Jahre deutscher und europäischer Geschichte, mit all ihren Höhen und Tiefen. Wir denken beim Namen Corvey an den Höhepunkt klösterlicher Kultur in Nordwesteuropa im 9. und 10. Jahrhundert», sagte Steinmeier bei einem Festakt. Der Bundespräsident, der im Kreis Lippe in der Nachbarschaft zu Höxter aufwuchs, erinnerte in seiner Rede auch an Hoffmann von Fallersleben.

