Bundespräsident Steinmeier beim EM-Auftakt der Basketballer

Köln (dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird beim EM-Auftakt der deutschen Basketballer in Köln dabei sein. Vor der Partie der Nationalmannschaft gegen Frankreich am 1. September (20.30 Uhr/Magentasport) wird Steinmeier anlässlich der feierlichen Trikot-Zeremonie für Superstar Dirk Nowitzki auch eine kleine Rede halten. «Dass der Bundespräsident unserer Einladung sofort gefolgt ist, ist eine große Auszeichnung für uns», sagte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss. «Wir freuen uns sehr, das deutsche Staatsoberhaupt in der Köln Arena begrüßen zu dürfen. Das wertet das großartige Event EuroBasket noch weiter auf.»

