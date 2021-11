Bundesweite Adveniat-Weihnachtsaktion startet in Münster

00 Uhr) die bundesweite Adveniat-Weihnachtsaktion. Das Lateinamerika-Hilfswerk sammelt in den kommenden Wochen unter dem Motto «Überleben in der Stadt» für die Ärmsten in den Großstädten Mittel- und Südamerikas. Den Gottesdienst zum Auftakt feiern Münsters Bischof Felix Genn, Adveniat-Bischof Franz-Josef Overbeck (Essen) und der Erzbischof von Manaus in Brasilien, Leonardo Steiner.