Bus gerät auf A46 in Brand: Keine Verletzten

Ein Bus ist auf der Autobahn 46 bei Neuss in Brand geraten. Der Fahrer habe sich am Freitag unverletzt retten können, Fahrgäste seien nicht im Bus gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Mehrere Anrufer hatten am Vormittag per Notruf gemeldet, dass auf dem Seitenstreifen ein brennender Bus stehe. Der starke Rauch sei weithin zu sehen gewesen, sagte der Sprecher. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und fluteten den Gelenkbus mit Schaum. Die A46 in Richtung Neuss war während der Löscharbeiten gesperrt, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.