Bus-Unfall mit verletzten Skiurlaubern: Ermittlungen laufen

Inzell/Münster (dpa)

Zum Bus-Unfall in Oberbayern mit mehr als 50 verletzten Skiurlaubern aus Nordrhein-Westfalen wird weiter ermittelt. Am Montag war bei der Staatsanwaltschaft Traunstein, die am Wochenende die Ermittlungen übernommen hatte, allerdings nichts Neues zu erfahren. Der Reisebus mit 61 Fahrgästen, darunter auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, war am Samstagmorgen nahe Inzell von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergekippt.

Von dpa