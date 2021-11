Busfahrer mit Schere angegriffen - Tatverdächtiger in U-Haft

Bochum (dpa/lnw)

Nach einem Angriff mit einer Schere auf einen Busfahrer in Bochum ist ein tatverdächtiger 32-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Dem Mann werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 48 Jahre alte Busfahrer war bei der Attacke am Samstagnachmittag leicht verletzt worden.

Von dpa