Busse und Bahnen wieder voller: VRR zieht Jahresbilanz

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Vor dem Hintergrund wachsender Fahrgastzahlen in diesem Frühjahr zieht der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Dienstag (11.30) seine Jahresbilanz und blickt auf das laufende Jahr. «Wir sind wieder bei 70 bis 80 Prozent Auslastung im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019», sagte ein Sprecher vorab. Dazu trügen die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen und das gute Wetter in den vergangenen Wochen bei.

Von dpa