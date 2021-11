Bußgottesdienst im Kölner Dom für sexuellen Missbrauch

Köln (dpa)

Das Erzbistum Köln will am 18. November einen Bußgottesdienst für den von Priestern begangenen sexuellen Missbrauch abhalten. Den Gottesdienst im Kölner Dom werde der derzeitige Vertreter von Kardinal Rainer Maria Woelki zelebrieren, der Apostolische Administrator Rolf Steinhäuser, teilte das Erzbistum am Freitag mit. Woelki befindet sich in einer mehrmonatigen Auszeit.

Von dpa