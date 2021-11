Bußgottesdienst: Kirche bekennt Schuld für Missbrauch

Köln (dpa/lnw)

Kardinal Woelki hat das Kölner Erzbistum durch seinen Umgang mit den Missbrauchsgutachten in eine tiefe Krise gestürzt. Nun ist Woelki in einer Auszeit, sein Vertreter wird aktiv: In einem Bußgottesdienst will er um Vergebung bitten. Das stößt auch auf Kritik.

Von dpa