BVB: Akanji vor Abschied - Moukoko soll Vertrag verlängern

Dortmund (dpa)

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Manuel Akanji steht vor einem Abschied von Borussia Dortmund. «Manuel hat einen Vertrag bis 2023, möchte diesen nicht verlängern», bestätigte der neue BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag den «Funke Medien». Dem 26 Jahre alten Abwehrspieler werden seit Wochen Kontakte zu Manchester United und Juventus Turin nachgesagt. Aufgrund der Vertragssituation könnte der BVB nur noch in diesem Sommer eine Ablöse erzielen. Zudem muss Akanji nach den Transfers der beiden Nationalspieler Niklas Süle und Nico Schlotterbeck um seinen Stammplatz in der Defensive des Bundesligisten bangen. «Wir stehen mit ihm und seinem Berater im engen Austausch und warten ab, was jetzt passiert», sagte Kehl.

Von dpa