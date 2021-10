BVB bangt um Hazard: Vorzeitige Abreise von Nationalteam

Dortmund (dpa) –

Borussia Dortmund bangt für die kommenden Partien in der Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Thorgan Hazard. Der Offensivspieler hat die belgische Nationalmannschaft bereits vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Frankreich am Donnerstag (20.45 Uhr) in Turin offenbar verletzungsbedingt verlassen.

Von dpa