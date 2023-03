BVB: Brandt fällt mit Muskelfaserriss aus - Bangen um Reus

Dortmund (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss in den nächsten beiden Spielen beim FC Schalke 04 am nächsten Samstag und gegen den 1. FC Köln eine Woche später auf Offensivspieler Julian Brandt verzichten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Brandt war beim Champions-League-Aus beim FC Chelsea am Dienstag bereits nach fünf Minuten ausgewechselt worden und zog sich nach Vereinsangaben einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Von dpa