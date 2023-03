BVB-Coach Terzic: Einsatz von Reus und Kobel im Derby offen

Gelsenkirchen/Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund hofft vor dem Derby gegen den FC Schalke 04 weiter auf die rechtzeitige Genesung von Kapitän Marco Reus und Stammtorwart Gregor Kobel. Beide seien noch «fraglich», sagte Trainer Edin Terzic am Freitag und damit einen Tag vor der Partie (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Man werde kurzfristig bewerten, ob es für den erkälteten Reus und den zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallenen Kobel für einen Einsatz in Gelsenkirchen reicht. Definitiv verzichten muss Terzic auf den in den vergangenen Wochen überragenden Julian Brandt und dessen Offensivkollegen Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko.

Von dpa