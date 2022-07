BVB-Coach Terzic nach Pleite: Gegentore «ärgern am meisten»

Altach (dpa)

Trainer Edin Terzic hadert nach der nächsten Testspiel-Niederlage von Borussia Dortmund vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft. «Wir hatten zwei Spiele, zwei Niederlagen. Das fühlt sich nicht gut an. Wir haben fünf Gegentore kassiert, das ärgert uns am meisten», sagte Terzic nach dem 0:2 des Fußball-Bundesligisten in Altach gegen den FC Villarreal. Zuvor hatte der BVB mit 1:3 gegen den FC Valencia verloren.

Von dpa