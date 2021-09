BVB-Fans legen im Trikot-Streit nach: «Geduld ist am Ende!»

Die Fans von Borussia Dortmund haben ihre massive Kritik am Champions-League-Trikot des Fußball-Bundesligisten erneuert. Vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den 1. FC Union Berlin hatten die Anhänger vor der Südtribüne ein Plakat angebracht, auf dem sie die Reaktion des Clubs an der Fankritik zitierten: «'Eure Kritik ist angekommen.'» Dies quittierten die BVB-Anhänger mit dem Zusatz: «Unsere Geduld ist am Ende!»

In den vergangenen Tagen hatte es großen Wirbel um das Cup-Trikot von Ausrüster Puma gegeben. Dies sollte offenbar ursprünglich gänzlich ohne das traditionelle BVB-Logo auskommen. Beim 2:1 am Mittwoch bei Besiktas Istanbul liefen die Dortmunder schließlich mit einem Jersey auf, auf dem das Wappen kaum sichtbar als eine Art Wasserzeichen abgebildet war. Puma hatte sich anschließend für den Ärger entschuldigt.