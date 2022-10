BVB freut sich auf Wiedersehen mit Haaland: Reus fraglich

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund hofft auf den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Mit einem Sieg am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) über das Starensemble von Manchester City um den ehemaligen BVB-Profi Erling Haaland wäre der Bundesliga-Fünfte schon vor dem letzten Gruppenspiel eine Woche später beim FC Kopenhagen auch ohne fremde Hilfe am Ziel. «Das sind solche Spiele, auf die man sich freut, die man sich im Kalender ankreuzt», sagte Torhüter Gregor Kobel. Die Rückkehr von Haaland an seine alte Wirkungsstätte erhöht die Vorfreude des Keepers. Bei allem Respekt ist er guter Dinge, dass die BVB-Abwehr den Norweger stoppen kann: «Natürlich hat er eine unglaubliche Qualität und eine unheimliche Physis. Aber ich vertraue auf die Jungs vor mir.»

Von dpa