BVB mit komplettem Kader in Marbella

Sébastien Haller hat sich bei der ersten Übungseinheit von Borussia Dortmund im Trainingslager in Marbella gut gelaunt gezeigt. Nach zwei Operationen und einer Chemotherapie gehörte der an Hodenkrebs erkrankte Torjäger zum Reisetross des Fußball-Bundesligisten, der am Freitagmorgen vom Dortmunder Flughafen Richtung Andalusien aufgebrochen war. Später war Haller dann beim ersten Training mit seinen Mitspielern beim Warmlaufen zu sehen. Das schürt Hoffnungen, dass der BVB-Rekordeinkauf auf gutem Weg zurück auf den Platz zu sein scheint.

Einen Bericht der «Süddeutschen Zeitung», wonach Haller womöglich bereits beim Auftakt der Bundesliga-Restrunde am 22. Januar gegen Augsburg wieder zum Kader gehören könnte, ließ der Verein bisher unkommentiert. Doch dem Vernehmen nach sind die Ergebnisse der zum Wochenstart durchgeführten Leistungsdiagnostik ermutigend. Dass der im vergangenen Sommer für über 30 Millionen Euro als Ersatz für Torgarant Erling Haaland verpflichtete ivorische Nationalspieler schon am Donnerstag beim Teamtraining zu sehen war, lässt auf erstaunliche gesundheitliche Fortschritte schließen. Auch während der neun Tage in Marbella soll Haller seinen Reha-Plan fortsetzen und schon in Teilen gemeinsam mit seinen Mitspielern auf dem Rasen stehen.

In Abstimmung mit den Ärzten ist jedoch ein behutsamer Aufbau ohne Druck geplant. «Er allein bestimmt das Tempo», sagte Sebastian Kehl zum Start in die Vorbereitung. Doch auch der Sportdirektor sehnt ein baldiges Comeback des Stürmers herbei: «Wir wollen und müssen eine bessere Rückrunde als Hinrunde spielen. Und dabei kann uns Sébastien sicherlich helfen.»

Angesichts solch positiver Prognosen konnte Trainer Edin Terzic den Lapsus von Jude Bellingham locker verschmerzen. Weil der englische Nationalspieler seinen Pass vergessen hatte, gab es beim Abflug des 28 Profis umfassenden Reisetrosses für kurze Zeit Aufregung. Gleichwohl blieb der BVB halbwegs im Zeitplan.

Zur Freude des Fußball-Lehrers zeichnet sich personelle Entspannung ab. Erstmals seit Monaten steht der komplette Kader zur Verfügung. Auch Kapitän Reus soll nach auskurierter Sprunggelenksverletzung wieder voll belastbar sein. Weitere Rekonvaleszenten erhöhen die Chance, die Schwächen aufzuarbeiten. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Wolfsburg (0:2) und Mönchengladbach (2:4) und dem Absturz auf Rang sechs ist der Handlungsbedarf groß. Schwerpunkt der Arbeit dürfte die Stabilisierung der Defensive sein, die in 15 Partien bereits 21 Gegentreffer zuließ.

Nicht nur für Terzic, sondern auch für Kehl gibt es in den kommenden Tagen viel zu tun. Schließlich stehen entscheidende Gespräche mit Stars wie Reus, Bellingham, Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko an. Jüngste Medienspekulationen über ein angebliches Interesse von Real Madrid an Bellingham deuten an, wie viel Aufregung dem BVB allein in dieser Personalie droht. Um ähnliche Störgeräusche wie am Ende der vergangenen Saison mit fast täglichen Meldungen über den Wechsel von Haaland zu vermeiden, soll in Kürze mit allen Beteiligten über die Zukunft des englischen Nationalspielers geredet werden.

Darüber hinaus steht die Causa Moukoko auf Kehls Prioritätenliste weit oben. Nach monatelangen ergebnislosen Verhandlungen strebt der Sportdirektor nach eigenem Bekunden eine «zeitnahe Klärung» an.