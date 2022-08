BVB mit Moukoko in Startelf: Fünf Änderungen bei Bayer

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund setzt erneut auf Youssoufa Moukoko als Ersatz für den an einem Tumor erkrankten Sébastien Haller. Der 17 Jahre alte Angreifer steht im Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in der Startelf. Den Platz für den verletzten Nationalmannschaftsverteidiger Niklas Süle nimmt Mats Hummels ein. Erneut nicht zum BVB-Kader gehört Salih Özcan. Der Neuzugang aus Köln hatte bereits beim 3:0 seines Teams im Pokal bei 1860 München vor einer Woche wegen einer Fußprellung gefehlt, war aber zu Beginn der Woche ins Training zurückgekehrt.

Von dpa