BVB mit Zuversicht ins Derby: «Nicht zu wild und chaotisch»

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund hofft nach zuletzt vier Bundesliga-Siegen in Folge auf eine Fortsetzung des positiven Trends. Vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) beim Reviernachbarn VfL Bochum schwor Trainer Edin Terzic sein Team auf eine knifflige Aufgabe ein: «Es ist ein K.o-Spiel, ein Spiel, in dem es keine zweite Chance gibt. Ich bin mir sicher, dass es eine hitzige und leidenschaftliche Atmosphäre geben wird. Es wird um Zweikampfhärte und Aggressivität gehen. Da müssen wir gegenhalten.»

Von dpa